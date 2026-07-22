В России предложили создать систему страхования военных рисков

В России предложили создать систему страхования военных рисковВ ЕР считают подобную инициативу необходимой для поддержки бизнеса
Партия «Единая Россия» (ЕР) предлагает создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), рассказал «Ведомостям» представитель партии. Это стало особенно актуальным после того, как инфраструктура Wildberries «подверглась атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов», отметил член генерального совета партии и президент «Опоры России» Александр Калинин: пострадали не только распределительные центры крупнейшего маркетплейса, но и многие предприниматели-поставщики, чей товар, находившийся в этот момент на складах, был уничтожен или испорчен.
Сейчас существуют отдельные продукты по страхованию военных рисков, но они доступны небольшому количеству юрлиц, отмечает Калинин. Именно поэтому ЕР хочет распространить уже действующие механизмы на более широкий круг предпринимателей и сделать условия страхования прозрачными, пояснил он. Ключевым элементом такой системы должно стать расширение возможностей перестрахования военных рисков в РНПК, уверен Калинин: без участия государственного перестраховщика страховые компании не смогут принимать на себя подобные обязательства из-за потенциально крупных убытков.
ЕР предлагает опереться на тот опыт, который уже есть в страховании военных рисков, но создать понятную систему с доступными тарифами, уточнил Калинин. Он считает необходимым четко прописать, что относится к военным рискам (в том числе удары БПЛА), определить, какие события являются страховыми случаями и что именно подлежит возмещению.
Предлагаемый механизм предполагает законодательное закрепление военных рисков в страховых продуктах, определение порядка фиксации страхового события и оценки ущерба, а также распространение уже существующих решений, применяемых в отдельных регионах, на большее число субъектов России, пояснил Калинин. По задумке партии страховаться смогут не только маркетплейсы и их продавцы, но и владельцы предприятий, недвижимости, сельхозпроизводители и другие предприниматели.
Работа над инициативой ранее обсуждалась с Банком России, РНПК, банками и страховыми компаниями, уточнил Калинин. По его словам, дальнейшей проработкой механизма должны заняться регулятор, профильный комитет Госдумы по финансовому рынку и участники страхового рынка.
Представитель РНПК от комментариев отказался. «Ведомости» направили запрос в ЦБ и крупным страховщикам.
Страхование таких рисков способно повысить инвестиционную активность компаний, поскольку позволит снизить опасения бизнеса при реализации новых проектов, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
После атаки беспилотников на складские комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях маркетплейс предоставил продавцам скидки на хранение товаров и отменил плату за транзитные поставки на полтора месяца, о чем сообщила в своем Telegram-канале основатель Wildberries Татьяна Ким.
Решение Wildberries о компенсациях носит добровольный характер. Как ранее отмечали опрошенные «Ведомостями» юристы, атаки беспилотников квалифицируются как обстоятельства непреодолимой силы, поэтому хранитель в таких случаях, как правило, не несет ответственности за утрату имущества. В страховании стандартные договоры обычно исключают риски военных действий и террористических актов из покрытия. Отдельные продукты, предусматривающие страхование таких рисков, на рынке существуют, но пока имеют ограниченное распространение по территории и перечню страхуемого имущества.
При этом страховые компании не хотят выделять в отдельный риск ущерб от атак беспилотников, но могут включать его в общее покрытие по рискам терроризма и диверсии, писали ранее «Ведомости».
В последние годы наблюдается постоянный рост спроса на страхование военных рисков со стороны компаний различных отраслей, заинтересованных как в защите имущества, так и в покрытии убытков от перерыва в деятельности, отметил заместитель генерального директора страхового брокера Remind Андрей Шейн.
Одним из главных ограничений развития этого сегмента участники рынка называют нехватку перестраховочных емкостей. Именно эту проблему и должна решить инициатива по расширению возможностей РНПК, говорит представитель «Совкомбанк страхования». С ним согласен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков, отмечая, что для этого потребуется рост страховых премий, поскольку именно за счет взносов страховщиков формируется перестраховочная емкость РНПК.
Еще одной проблемой остается тарификация военных рисков. Страховщикам сложно объективно оценивать вероятность и масштаб подобных событий из-за непредсказуемости и катастрофического потенциала событий, объясняет представитель «Совкомбанк страхования». Он отмечает, что для решения такой проблемы нужны надежные данные для моделирования ситуаций, государственные гарантии и четкие юридические определения страховых случаев.
Поэтому дальнейшее развитие страхования военных рисков потребует не только расширения перестраховочной поддержки со стороны РНПК, но и выработки устойчивой модели распределения рисков между страхователем, страховщиком и государством. В частности, Шейн предлагает использовать многоуровневую схему, при которой часть убытка остается на страхователе, следующий уровень покрывает страховщик, а крупнейшие убытки принимает на себя РНПК.