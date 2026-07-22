В России предложили создать систему страхования военных рисков

Партия «Единая Россия» (ЕР) предлагает создать широкую систему страхования военных рисков для бизнеса с участием Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), рассказал «Ведомостям» представитель партии. Это стало особенно актуальным после того, как инфраструктура Wildberries «подверглась атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов», отметил член генерального совета партии и президент «Опоры России» Александр Калинин: пострадали не только распределительные центры крупнейшего маркетплейса, но и многие предприниматели-поставщики, чей товар, находившийся в этот момент на складах, был уничтожен или испорчен.