За атакой на Wildberries последовал ответный удар по Украине

За атакой на Wildberries последовал ответный удар по УкраинеКомпания предоставит скидки на хранение и транзит, а «WB банк» поможет селлерам
Минобороны в минувшее воскресенье заявило о нанесении ударов по Украине, в ходе которых были поражены крупные логистические центры в Киеве и Киевской области, на следующий день после ударов по Электростали и Котовску. В Киеве удар был нанесен по Киевскому инновационному терминалу логистической компании «Новая почта» и логистическому центру Тарасовка «Антел пропертис», которые, по заявлению российских властей, использовались для транспортировки и сборки беспилотников и других средств вооруженной борьбы. Атакованы были еще ряд предприятий, производящих системы наведения и другие комплектующие для ракет и беспилотников, а также резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный.
Три логистических центра были поражены, по данным местных властей, в других регионах Украины, в том числе склад «Новой почты» в Харьковской области и склады в Днепропетровской и Черниговской областях. Инфраструктура «Новой почты» давно используется ВСУ для своей логистики – вплоть до заряжания установок по запуску беспилотников большой дальности, для чего используются фуры, поэтому и ранее такие объекты подвергались ударам, говорит источник, близкий к военному ведомству. Вероятно, они будут подвергаться таким ударам и далее, если их использование в боевых целях продолжится, вне зависимости от украинских атак на российские логистические мощности, сказал собеседник «Ведомостей».
Поводом для таких серьезных ответных мер стал удар ВСУ по ряду объектов российской гражданской инфраструктуры. В частности, в ночь на 18 июля по логистическим комплексам Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области были нанесены удары беспилотниками.
Пожар логистического центра Wildberries в Подмосковье был локализован днем 19 июля, сообщил глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов. Днем 19 июля был потушен и пожар логистического центра Wildberries в Котовске, сообщило правительство Тамбовской области.
Удар привел к жертвам. Как заявил губернатор Евгений Первышов, в результате атаки в Котовске погибло семь человек из состава ночной смены, еще 25 человек ранены, из которых 22 госпитализированы, семеро в тяжелом состоянии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 19 июля, что в результате удара в Электростали пострадало 57 человек (один скончался, 40 госпитализировано, в том числе девять в тяжелом состоянии), а еще четыре человека пострадали в Ногинске, где была поражена нефтебаза.
После атаки основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания выплатит семьям погибших сотрудников по 2 млн руб., а пострадавшим в тяжелом состоянии – по 1 млн руб.
Помимо ударов по украинской инфраструктуре сейчас необходимо уделить внимание и укреплению ПВО и мер гражданской обороны, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Ясно, что речь должна идти не только об укреплении «последней мили» непосредственно перед такими объектами, как наиболее крупные логистические склады, а об укреплении комплексной системы ПВО, говорит эксперт.
Работа обоих объектов была приостановлена, а товары, находившиеся на складах, сняты с продажи до завершения оценки последствий. Но объем нанесенного ущерба Wildberries пока не называет. Ранее опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что компания могла потерять логистические мощности примерно на 350 000 кв. м. Это, по их словам, соответствует примерно 7% всех складских площадей компании.
С 19 июля Wildberries предоставит продавцам скидки на хранение товаров на ряде складов в течение 45 дней с момента поставки, а также полностью отменит плату за транзитные поставки в региональные логистические центры. По словам Ким, эти меры должны помочь быстрее перераспределить товарные запасы и сократить дополнительные расходы продавцов. Компания также продолжает разрабатывать механизм финансовой поддержки продавцов, товары которых находились на пострадавших складах.
Для определения объема выплат необходимо оценить последствия атаки, этот процесс, по экспертным оценкам, займет до 30 дней, отметила Ким.
Дополнительные меры поддержки компания прорабатывает совместно с «WB банком». «WB банк» в тот же день объявил о запуске собственного пакета помощи пострадавшим продавцам. Для субъектов малого и среднего предпринимательства банк предоставит отсрочку по кредитам сроком до шести месяцев. Кроме того, предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами и факторингом для восстановления товарных запасов. Также банк отменит комиссии за платежи внутри России, повысит ставку на остатки по счетам и предоставит льготные условия ускоренного вывода выручки, включая лимиты овердрафта. Эти меры будут применяться автоматически, без подачи заявлений. Для крупного бизнеса аналогичный механизм поддержки планируется запустить позднее.
О мерах поддержки продавцов объявил и «Сбер». Банк начал принимать заявки на реструктуризацию кредитов предпринимателей, чьи товары пострадали на складах Wildberries, а также запустил бесплатные консультации по вопросам страхования, анализа товарных остатков и реструктуризации задолженности.
Компания разрешила продавцам без штрафов перенаправлять поставки на другие логистические комплексы и отменила повышающие коэффициенты на логистику и хранение при таком перенаправлении.