За атакой на Wildberries последовал ответный удар по Украине

Минобороны в минувшее воскресенье заявило о нанесении ударов по Украине, в ходе которых были поражены крупные логистические центры в Киеве и Киевской области, на следующий день после ударов по Электростали и Котовску. В Киеве удар был нанесен по Киевскому инновационному терминалу логистической компании «Новая почта» и логистическому центру Тарасовка «Антел пропертис», которые, по заявлению российских властей, использовались для транспортировки и сборки беспилотников и других средств вооруженной борьбы. Атакованы были еще ряд предприятий, производящих системы наведения и другие комплектующие для ракет и беспилотников, а также резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Южный.