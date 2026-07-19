«Сбер» реструктурирует кредиты предпринимателей после атаки на Wildberries

Два консультанта по недвижимости подсчитали для «Ведомостей», что в результате атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовске в Тамбовской области Wildberries могла потерять логистические площади общей протяженностью около 350 000 кв. м. По их оценке, это соответствует примерно 7% всех складских мощностей компании. Стоимость самих логистических парков эксперты оценивают более чем в 20 млрд руб., однако с учетом оборудования и товарных запасов, находившихся на объектах, общий размер ущерба может достигать 50 млрд руб.