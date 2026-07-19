«Сбер» реструктурирует кредиты предпринимателей после атаки на Wildberries
«Сбер» начал реструктуризацию кредитов для предпринимателей, чьи товары пострадали на складах Wildberries в Котовске и Электростали. Об этом сообщил представитель банка. Заявку можно подать через раздел «Кредиты» в «Сбербизнесе». Каждое обращение рассмотрят отдельно.
Банк запустил бесплатные консультации для селлеров по вопросам страхования, аналитике остатков и реструктуризации. Поддержка доступна по телефону 0321 и в чате банка.
В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и Электростали. В Котовске погибли семь человек, 22 оказались в больницах. В Электростали скончался один человек, 40 человек госпитализированы.
Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников получат от компании по 2 млн руб., а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, – по 1 млн руб.
Два консультанта по недвижимости подсчитали для «Ведомостей», что в результате атаки беспилотников ВСУ на склады в подмосковной Электростали и городе Котовске в Тамбовской области Wildberries могла потерять логистические площади общей протяженностью около 350 000 кв. м. По их оценке, это соответствует примерно 7% всех складских мощностей компании. Стоимость самих логистических парков эксперты оценивают более чем в 20 млрд руб., однако с учетом оборудования и товарных запасов, находившихся на объектах, общий размер ущерба может достигать 50 млрд руб.