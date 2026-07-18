В больнице Электростали скончался один из раненых от удара БПЛА
Один человек погиб из-за атаки беспилотников ВСУ на Электросталь, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал он.
По данным Воробьева, пострадали 37 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, еще 23 – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – в удовлетворительном состоянии. Губернатор уточнил, что медики оказывают помощь всем пострадавшим.
Обломки украинского беспилотника также упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. Среди детей и сотрудников учреждения никто не пострадал.
18 июля уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в очередной раз направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. По ее словам, каждый такой случай тщательно фиксируется, все материалы направляются в международные организации.
Следственный комитет России сообщил, что в результате ударов в ночь на 18 июля в Московской области пострадали 26 человек. Отмечалось, что в Электростали ранены 24 жителя – удар пришелся по складскому помещению. В Ногинске пострадали двое, там же из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Возбуждено дело о теракте.