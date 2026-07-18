Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP79,23+1,08%CNY Бирж.11,57-0,13%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,56-0,3%RGBITR741-0,19%
Главная / Политика /

В больнице Электростали скончался один из раненых от удара БПЛА

Ведомости

Один человек погиб из-за атаки беспилотников ВСУ на Электросталь, сообщил в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пациент из Электростали скончался от полученных травм. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким», – написал он.

По данным Воробьева, пострадали 37 человек. Из них восемь находятся в тяжелом состоянии, еще 23 – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – в удовлетворительном состоянии. Губернатор уточнил, что медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Обломки украинского беспилотника также упали на здание детского сада на улице Западной в Электростали. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. Среди детей и сотрудников учреждения никто не пострадал.

18 июля уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в очередной раз направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. По ее словам, каждый такой случай тщательно фиксируется, все материалы направляются в международные организации.

Следственный комитет России сообщил, что в результате ударов в ночь на 18 июля в Московской области пострадали 26 человек. Отмечалось, что в Электростали ранены 24 жителя – удар пришелся по складскому помещению. В Ногинске пострадали двое, там же из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Возбуждено дело о теракте.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь