Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,57-0,13%ARSA5,28-1,12%MSTT57,6+0,52%IMOEX1 958,43-3,16%RTSI786,94-3,26%RGBI110,55-0,31%RGBITR741-0,19%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лантратова направила в ООН обращения из-за атак ВСУ на регионы России

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в очередной раз направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье после новых атак ВСУ на российские регионы. Об этом она сообщила в Max.

Омбудсмен заявила, что каждый такой случай тщательно фиксируется, все материалы направляются в международные организации.

В Московской области в ночь на 18 июля от удара беспилотников пострадали 26 человек. В Электростали 24 раненых – там удар пришелся по складскому помещению. В Ногинске пострадали двое, там же из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Власти экстренно эвакуировали жилой дом и родильное отделение – в безопасности оказались 22 роженицы и семь младенцев.

Что известно об ударах ВСУ по складам Wildberries

Политика / Армия и спецслужбы

На Тамбовщине в ту же ночь беспилотник попал в логистический центр. Жертвами удара стали семеро сотрудников, работавших в ночную смену. Семь человек находятся в реанимации, 22 госпитализированы.

Лантратова отметила, что Белгородская область подверглась массированным обстрелам 16 июля. Было зафиксировано 96 атак из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с применением беспилотников. В Краснояружском районе погибла женщина, еще пять мирных жителей пострадали, двое из них доставлены в больницы.

После массированной атаки украинских дронов на Рязань в ночь на 15 мая Лантратова направила обращения в международные организации с призывом дать правовую и гуманитарную оценку произошедшему. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь