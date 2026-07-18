Лантратова направила в ООН обращения из-за атак ВСУ на регионы России

В Московской области в ночь на 18 июля от удара беспилотников пострадали 26 человек. В Электростали 24 раненых – там удар пришелся по складскому помещению. В Ногинске пострадали двое, там же из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Власти экстренно эвакуировали жилой дом и родильное отделение – в безопасности оказались 22 роженицы и семь младенцев.