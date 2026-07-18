Лантратова направила в ООН обращения из-за атак ВСУ на регионы России
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в очередной раз направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье после новых атак ВСУ на российские регионы. Об этом она сообщила в Max.
Омбудсмен заявила, что каждый такой случай тщательно фиксируется, все материалы направляются в международные организации.
В Московской области в ночь на 18 июля от удара беспилотников пострадали 26 человек. В Электростали 24 раненых – там удар пришелся по складскому помещению. В Ногинске пострадали двое, там же из-за падения обломков загорелась нефтебаза. Власти экстренно эвакуировали жилой дом и родильное отделение – в безопасности оказались 22 роженицы и семь младенцев.
На Тамбовщине в ту же ночь беспилотник попал в логистический центр. Жертвами удара стали семеро сотрудников, работавших в ночную смену. Семь человек находятся в реанимации, 22 госпитализированы.
Лантратова отметила, что Белгородская область подверглась массированным обстрелам 16 июля. Было зафиксировано 96 атак из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с применением беспилотников. В Краснояружском районе погибла женщина, еще пять мирных жителей пострадали, двое из них доставлены в больницы.
После массированной атаки украинских дронов на Рязань в ночь на 15 мая Лантратова направила обращения в международные организации с призывом дать правовую и гуманитарную оценку произошедшему.