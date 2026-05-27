Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,476+0,06%RGSS0,187-1,17%USBN0,143-2,05%IMOEX2 591,98+0,45%RTSI1 151,64+1,54%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Главная / Общество /

Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань

Ведомости

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова после массированной атаки украинских дронов на Рязань направила обращения в международные организации с призывом дать правовую и гуманитарную оценку произошедшему. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Обращения направлены в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ.

По данным Лантратовой, в результате атаки погибли пять человек, среди них – восьмилетняя девочка. Еще несколько человек получили ранения. Также повреждения получили жилые дома. Один из них пострадал настолько серьезно, что два подъезда здания придется полностью демонтировать. Речь идет примерно о 70 квартирах.

Что известно об атаке беспилотников на Рязань

Политика

«Международные организации обязаны реагировать на такие трагедии. Нельзя делать вид, что ничего не произошло, когда под удар попадают мирные люди», – заявила Лантратова.

Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 15 мая. Погибли пять человек, а еще 28 – пострадали. После произошедшего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители пострадавших от ударов домов были эвакуированы, для них разворачивали пункты временного размещения.

Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. Выясняются все обстоятельства и подробности случившегося.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь