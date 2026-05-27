Лантратова призвала ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на Рязань
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова после массированной атаки украинских дронов на Рязань направила обращения в международные организации с призывом дать правовую и гуманитарную оценку произошедшему. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.
Обращения направлены в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ.
По данным Лантратовой, в результате атаки погибли пять человек, среди них – восьмилетняя девочка. Еще несколько человек получили ранения. Также повреждения получили жилые дома. Один из них пострадал настолько серьезно, что два подъезда здания придется полностью демонтировать. Речь идет примерно о 70 квартирах.
«Международные организации обязаны реагировать на такие трагедии. Нельзя делать вид, что ничего не произошло, когда под удар попадают мирные люди», – заявила Лантратова.
Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 15 мая. Погибли пять человек, а еще 28 – пострадали. После произошедшего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Жители пострадавших от ударов домов были эвакуированы, для них разворачивали пункты временного размещения.
Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте. Выясняются все обстоятельства и подробности случившегося.