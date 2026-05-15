Что известно об атаке беспилотников на Рязань

Что известно об атаке беспилотников на РязаньТри человека погибли, повреждены дома и промышленный объект
В ночь на 15 мая Рязанская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. При этом погибли три человека, еще 12 пострадали, включая детей. Повреждения получили жилые дома и промышленный объект, в части школ и детских садов отменили занятия.
«Ведомости» собрали главное о последствиях атаки БПЛА на Рязань.
Губернатор Рязанской области Павел Малков в 3:55 мск объявил о том, что идет атака БПЛА на регион. Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.
Жертвами атаки стали три человека, еще 12 получили ранения. «Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», – отметил Малков.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что в больницах сейчас находятся семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани, среди них четверо детей. По его словам, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Для оказания помощи проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.
По данным властей, повреждения получили два многоквартирных дома. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. На местах продолжается разбор поврежденных конструкций.
Жителей пострадавших домов эвакуировали. Для нуждающихся развернули пункты временного размещения. В регионе продолжают работать оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки. Социальным службам поручено оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.
После случившегося власти Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района. Ограничения затронули 12 учебных заведений и более 20 садиков. Но там организуют дежурные группы для тех, кому не с кем оставить детей дома.
Губернатор также призвал родителей напомнить детям, что обломки беспилотников нельзя трогать. При обнаружении подозрительных предметов власти рекомендуют сразу звонить по номеру 112.
Прокуратура Рязанской области сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им необходимой помощи. Для этого прокуроры обеспечили взаимодействие со всеми профильными ведомствами.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 15 мая силы ПВО сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В их числе – Рязанская область. Также атаки отражали над другими регионами ЦФО, Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, а также над Азовским и Каспийским морями.