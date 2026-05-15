Что известно об атаке беспилотников на Рязань

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 15 мая силы ПВО сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. В их числе – Рязанская область. Также атаки отражали над другими регионами ЦФО, Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, а также над Азовским и Каспийским морями.