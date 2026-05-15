Три человека погибли и 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязань
В результате атаки украинских беспилотников на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, включая детей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», – написал Малков в Max.
По словам главы региона, повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Сейчас на месте продолжается разбор поврежденных конструкций.
Власти организовали эвакуацию жителей. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Около 3:55 мск Малков сообщал об атаке БПЛА на регион. Тогда губернатор призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.
В Минобороны 14 мая заявляли, что за сутки российские средства ПВО сбили снаряд HIMARS и 390 украинских беспилотников самолетного типа.