Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T313,64-0,1%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,34-0,01%RGBITR781,93+0,02%
Главная / Общество /

Три человека погибли и 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязань

Ведомости

В результате атаки украинских беспилотников на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, включая детей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь», – написал Малков в Max.

По словам главы региона, повреждения получили два многоквартирных жилых дома. Обломки беспилотников также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Сейчас на месте продолжается разбор поврежденных конструкций.

Власти организовали эвакуацию жителей. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий атаки. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Около 3:55 мск Малков сообщал об атаке БПЛА на регион. Тогда губернатор призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

В Минобороны 14 мая заявляли, что за сутки российские средства ПВО сбили снаряд HIMARS и 390 украинских беспилотников самолетного типа.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь