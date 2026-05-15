В Рязани отменили занятия в школах и детсадах после атаки БПЛА
Власти Рязани отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района после ночной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Ограничения затронули 12 школ и более 20 детсадов. «Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы», – отметил Малков.
Глава региона также призвал родителей напомнить детям о запрете трогать обломки беспилотников. При обнаружении подозрительного предмета нужно сразу звонить по телефону 112.
До этого Малков сообщал, что в результате ночной атаки на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, включая детей. По данным властей, повреждения получили два многоквартирных дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. На местах продолжается разбор поврежденных конструкций.
В городе организована эвакуация жителей пострадавших зданий. Для нуждающихся развернуты пункты временного размещения. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки.