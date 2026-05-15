NKNC72,4+0,42%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,46+0,09%
Главная / Политика /

Над регионами России за ночь сбиты 355 украинских БПЛА

Ведомости

Российские средства ПВО за ночь сбили и перехватили 355 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, атаки отражались с 23:00 до 07:00 мск. Дроны уничтожали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над Азовским и Каспийским морями.

До этого сообщалось, что в результате ночной атаки беспилотников на Рязань погибли три человека, еще 12 пострадали, включая детей. Повреждения получили два многоквартирных дома, а обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий.

В регионе продолжается разбор поврежденных конструкций. Для жителей организованы пункты временного размещения. Также власти отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над тремя городами и пятью районами региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Ростовской области, по словам губернатора Юрия Слюсаря, было уничтожено более 40 беспилотников. Предварительно, жертв и разрушений также не зафиксировано.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте