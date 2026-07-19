МЧС локализовало основной очаг пожара на складе Wildberries в Электростали
Сотрудники МЧС России локализовали основной очаг возгорания, произошедшего на складе Wildberries в Электростали после атаки украинских беспилотников, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Филипп Ефанов.
«На территории складского комплекса Wildberries силами МЧС основной очаг пожара локализован, ведется тушение оставшихся очагов, а также проливка и разбор завалов спецтехникой. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – написал он.
По словам Ефанова, специалисты начали разбор завалов и уборку строительного мусора в детском саду Электростали. В здание учреждения на улице Западной попали обломки беспилотника. Глава городского округа отметил, что во время ремонтных работ воспитанники детсада будут находиться в соседнем здании образовательного комплекса.
19 июля помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в медицинских учреждениях остаются 40 пострадавших от удара ВСУ по складу Wildberries в Электростали. Он уточнил, что, по оценке медиков, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение.
Атака произошла в ночь на 18 июля. Склад компании в Котовске также был поврежден, там погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы.