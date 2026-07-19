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Минздрав: 40 человек остаются в больницах после атаки на склад в Электростали

Семь человек находятся в тяжелом состоянии
Ведомости

В медицинских учреждениях остаются 40 пострадавших от удара ВСУ по складу Wildberries в подмосковной Электростали, заявил «РИА Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Он уточнил, что, по оценке медиков, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных – состояние средней степени тяжести. 29 пострадавших получили амбулаторное лечение.

Кузнецов также сообщил, что после атаки ВСУ в Котовске Тамбовской области госпитализация потребовалась 22 пострадавшим. Состояние восьми оценивается как тяжелое. 10 человек доставили на лечение в Москву.

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали дронами склады Wildberries в Котовске и Электростали. В Котовске погибли семь человек. Еще 25 человек получили ранения, из них 22 были госпитализированы. Дроны атаковали выходы из здания, поэтому какое-то время сотрудники не могли выйти из помещения.

Один человек погиб из-за атаки беспилотников ВСУ на Электросталь.

18 июля уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в очередной раз направила обращения в ООН после новых атак ВСУ на российские регионы. Следственный комитет возбудил дела о терактах после атак БПЛА на склады Wildberries.

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