Страховщики рассказали, как оценивают ущерб от беспилотных атак

В сентябре 2025 г. «Ведомости. Юг» писали, что объем продаж полисов страхования жилья в Ростовской области на фоне участившихся атак беспилотников вырос от 15 до 100% в зависимости от категории продукта и периода. Самые высокие показатели у «Согаза». Директор ростовского филиала компании в Ростове-на-Дону Юрий Липатов рассказал, что за восемь месяцев 2025 г. количество заключенных договоров страхования недвижимости увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.