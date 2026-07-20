Страховщики рассказали, как оценивают ущерб от беспилотных атак
Российские страховые компании не хотят выделять в отдельный риск ущерб от атак беспилотников, но могут включать его в общее покрытие по рискам терроризма и диверсии. Об этом по результатам опроса 17 компаний сообщил страховой брокер АСТ, передает «Интерфакс».
Более 88% страховщиков отказываются от защиты повреждений в результате атак в качестве самостоятельного риска. При этом включение его в категории «терроризм» и «диверсии» выбирают примерно 65% компаний. Еще 59% участников рынка выразили готовность рассматривать более широкие формулировки («БПЛА по любой причине»). При этом в такой ситуации компании обещают учитывать расположение, уровень охраны, состав арендаторов и историю убытков, ужесточая тем самым условия.
Аналитики рассказали, что у 82% опрошенных страховщиков работают территориальные ограничения, а 65% используют отдельные лимиты по рискам, связанным с военной сферой. Чаще всего они находятся в диапазоне 1–2 млрд руб. Кроме того, у всех компаний минимальный уровень франшизы начинается от 1 млн руб.
Исследователи обратили внимание, что отказ от страхования риска БПЛА в отдельной категории стал базовым для коммерческой недвижимости. При этом «вероятность страховой выплаты все чаще зависит от юридической квалификации инцидента», а не от факта ущерба. Отмечается, что в последние месяцы большая часть подобных инцидентов, включая случаи в Москве и регионах, квалифицируются по ст. 205 УК РФ («террористический акт»).
В сентябре 2025 г. «Ведомости. Юг» писали, что объем продаж полисов страхования жилья в Ростовской области на фоне участившихся атак беспилотников вырос от 15 до 100% в зависимости от категории продукта и периода. Самые высокие показатели у «Согаза». Директор ростовского филиала компании в Ростове-на-Дону Юрий Липатов рассказал, что за восемь месяцев 2025 г. количество заключенных договоров страхования недвижимости увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.