ЦБ не планирует поддерживать страховщиков после атак на склады маркетплейсов
Банк России не планирует вводить специальные меры поддержки для страхового сектора из-за атак беспилотников на склады маркетплейсов, поскольку считает отрасль достаточно устойчивой. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
По ее словам, Российская национальная перестраховочная компания проводит перестрахование имущества от рисков терроризма и атак БПЛА. Набиуллина отметила, что как у страховщиков, так и у РНПК достаточно ресурсов для исполнения обязательств перед клиентами.
При этом глава ЦБ заявила, что шок предложения, вызванный украинскими ударами по складам Wildberries в регионах России, может повлиять на рост цен. Она подчеркнула, что важно понять влияние этого шока на устойчивую инфляцию.
В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко при этом говорил, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. Работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи была временно приостановлена. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщала, что в результате атак на склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никто не пострадал. По данным представителей РВБ, сотрудники были заблаговременно эвакуированы.
24 июля сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе также эвакуировали. Уточняется, что мера предпринята в целях безопасности. 22 июля украинские БПЛА ударили по складам Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Один человек погиб, еще 10 были ранены. После удара в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. СК РФ возбудил уголовное дело о терактах (ст. 205 УК РФ).