ЦБ не планирует поддерживать страховщиков после атак на склады маркетплейсов

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко при этом говорил, что при пожаре на складе Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. Работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи была временно приостановлена. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщала, что в результате атак на склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никто не пострадал. По данным представителей РВБ, сотрудники были заблаговременно эвакуированы.