Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

18 июля ВСУ атаковали склады компании в Подмосковье и в Тамбовской области. В Электростали погиб один человек, пострадали более 50. В Котовске жертвами атаки стали семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. Площадь склада в Электростали составляет 250 000 кв. м. Пожар на объекте удалось потушить только 21 июля. По предварительной оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.