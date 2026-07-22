Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Что известно об атаке дронов на склады Wildberries в Краснодаре и НевинномысскеПосле пожаров объявлена эвакуация, есть пострадавшие
- Атака и реакция компании
- Последствия в Невинномысске, Краснодаре и Армавире
- Ответный удар по Одессе
- Прошлая атака на склады Wildberries
В ночь на 22 июля украинские беспилотники вновь атаковали логистические центры Wildberries. Целями стали объекты в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Персонал эвакуирован, есть пострадавшие. Также БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире. Минобороны России, в свою очередь, сообщило об ударе по логистическому центру «Новой Почты» в Одессе и портовой инфраструктуре ВСУ. «Ведомости» собрали основное об ударах.
Атака и реакция компании
Основатель Wildberries, глава «РВБ» Татьяна Ким сообщила, что удары пришлись на логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске. Компания пообещала оказать всю необходимую помощь.
«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала Татьяна Ким.
Пресс-служба компании также сообщила, что оба объекта были эвакуированы. Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена.
Последствия в Невинномысске, Краснодаре и Армавире
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку на склад на окраине Невинномысска. Всего к утру за медицинской помощью обратились пять человек, помощь была оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.
В Краснодаре для тушения склада решено привлечь вертолет. По данным оперативного штаба Краснодарского края, на месте работают 105 человек и 37 единиц техники.
Кроме того, фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Пострадавших нет.
Еще одно возгорание из-за падения обломков БПЛА произошло на территории нефтебазы в Армавире. Объект в Северной промзоне подвергся атаке более чем 16 БПЛА. Площадь пожара составила около 800 кв. м, сообщила администрация города в Telegram.
Пожар тушат девять единиц спецтехники и свыше 40 сотрудников МЧС России.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Армавире погиб один сотрудник. При атаке на склад Wildberries в Краснодаре пострадали десять человек. «Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города», – написал он в Telegram.
Удар по Одессе
Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру «Новой Почты» в Одессе, где, по данным военного ведомства, хранились грузы военного назначения. Также продолжены удары по портовой инфраструктуре, используемой ВСУ: поражены объекты с военными грузами, два морских судна и батарея берегового ракетного комплекса «Нептун».
Прошлая атака на склады Wildberries
18 июля ВСУ атаковали склады компании в Подмосковье и в Тамбовской области. В Электростали погиб один человек, пострадали более 50. В Котовске жертвами атаки стали семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. Площадь склада в Электростали составляет 250 000 кв. м. Пожар на объекте удалось потушить только 21 июля. По предварительной оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.