Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушен

Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушенЛогистический центр пострадал от атаки украинских беспилотников
Пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) сообщила о ликвидации пожара на логистическом объекте в подмосковной Электростали. По данным Главного управления МЧС по Московской области, возгорание полностью потушено. Компания приступает к оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта, говорится в сообщении пресс-службы.
Работает круглосуточная горячая линия для сотрудников логистического комплекса, их родных и близких. Им оказываются все необходимые консультации и поддержка. В РВБ выразили благодарность всем привлеченным службам.
Пожар на складе Wildberries в Электростали вспыхнул в ночь на 18 июля после атаки украинских беспилотников. Тогда же под удар попал логистический центр компании в тамбовском Котовске. В Электростали погиб один человек, пострадали более 50. В Котовске жертвами атаки стали семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. Площадь склада в Электростали составляет 250 000 кв. м.
Днем 19 июля глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов сообщал, что основной очаг пожара локализован. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщала, что компания окажет помощь семьям погибших и пострадавшим, а запланированные поставки партнеров можно перенаправить на свободные склады. Склад в Котовске возобновит работу с 23 июля.
По оценке опрошенных «Ведомостями» экспертов, стоимость самих логопарков превышает 20 млрд руб., но с учетом оборудования и находившихся на объектах товарных запасов общий ущерб может достигать 50 млрд руб.