Пожар на складе Wildberries в Электростали полностью потушен

Пожар на складе Wildberries в Электростали вспыхнул в ночь на 18 июля после атаки украинских беспилотников. Тогда же под удар попал логистический центр компании в тамбовском Котовске. В Электростали погиб один человек, пострадали более 50. В Котовске жертвами атаки стали семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения. Площадь склада в Электростали составляет 250 000 кв. м.