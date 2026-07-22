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Главная / Бизнес /

АУРЭК просит предоставить пострадавшим продавцам Wildberries отсрочку по налогам

Из-за потери товаров продавцы столкнулись с остановкой продаж и кассовыми разрывами
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к министру финансов Антону Силуанову и руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой предоставить предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на шесть месяцев. Представитель Минфина факт получения такого письма подтвердил, но другие комментарии не предоставил. В ФНС на запрос не ответили.

Из-за потери товарных запасов многие продавцы столкнулись с остановкой продаж и кассовыми разрывами, говорится в обращении. При этом им необходимо одновременно исполнять налоговые обязательства, закупать новый товар, восстанавливать работу бизнеса и ждать страховых выплат или других компенсаций. АУРЭК предлагает предоставить отсрочку без начисления пеней и применения других мер ответственности. По мнению ассоциации, воспользоваться этой мерой должны предприниматели, которые смогут документально подтвердить утрату или повреждение товаров в результате террористической атаки.

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