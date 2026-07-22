АУРЭК просит предоставить пострадавшим продавцам Wildberries отсрочку по налогам

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) обратилась к министру финансов Антону Силуанову и руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой предоставить предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ на логистические комплексы Wildberries в Московской и Тамбовской областях, отсрочку по уплате налогов и страховых взносов на шесть месяцев. Представитель Минфина факт получения такого письма подтвердил, но другие комментарии не предоставил. В ФНС на запрос не ответили.