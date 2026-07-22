Два склада Wildberries на юге эвакуировали на фоне атак
Ранним утром логистические комплексы Wildberries&Russ (RWB) в Краснодаре и Невинномысске эвакуировали. Об этом говорится в сообщениях объединенной компании.
Решение принято на фоне атаки беспилотников в соответствии с требованиями безопасности.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что при падении обломков БПЛА на складской комплекс (компания, которой он принадлежит, не указывается) в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медучреждения.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что из-за атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся неназванный складской комплекс. За медпомощью обратились пять человек. Им не потребовалась госпитализация.