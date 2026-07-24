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Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Начался пожар, их работа приостановлена, есть раненые
Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Ночью беспилотники ВСУ совершили массированную атаку на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Над Ленобластью было уничтожено 59 БПЛА, есть раненые. О том, что известно о налете дронов к этому часу, – в материале «Ведомостей».

На складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района после попадания БПЛА начался пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадали три человека. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Раненые доставлены в больницу.

При попадании беспилотника также обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. Здесь обошлось без пострадавших.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Ведется ликвидация последствий. Беглов лично возглавил оперштаб, который координирует работу городских служб и межведомственное взаимодействие.

Кроме того, в Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. Они расположены в Шушарах и Уткиной заводи. О возобновлении работы комплексов сообщат дополнительно.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с украинской атакой на гражданские объекты в Ленинградской области. На месте работают следователи и криминалисты СК России. Будут назначены судебные экспертизы. Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих.

Ночью действовали ограничения на полеты в петербургском аэропорту «Пулково». Ранним утром он приступил к обслуживанию рейсов. По данным на 6:00 по мск порядка 50 рейсов задерживаются более двух часов. С запасных аэродромов ожидаются 15 рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

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