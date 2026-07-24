Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Ночью беспилотники ВСУ совершили массированную атаку на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Над Ленобластью было уничтожено 59 БПЛА, есть раненые. О том, что известно о налете дронов к этому часу, – в материале «Ведомостей».