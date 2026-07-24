Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

22 июля украинские БПЛА ударили по складам Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Один человек погиб, еще 10 были ранены. После удара в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. СК РФ возбудил уголовное дело о терактах (ст. 205 УК РФ).