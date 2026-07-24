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Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали

Ведомости

Сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе эвакуировали. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что мера принята в целях безопасности.

Ранним утром временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге. Речь об объектах в Шушарах и Уткиной заводи.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом 59 украинских беспилотников.

22 июля украинские БПЛА ударили по складам Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Один человек погиб, еще 10 были ранены. После удара в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. СК РФ возбудил уголовное дело о терактах (ст. 205 УК РФ).

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