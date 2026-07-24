Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали
Сотрудников сортировочного центра Wildberries в Симферополе эвакуировали. Об этом говорится в сообщении компании.
Уточняется, что мера принята в целях безопасности.
Ранним утром временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге. Речь об объектах в Шушарах и Уткиной заводи.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом 59 украинских беспилотников.