Wildberries сообщила об отсутствии пострадавших при ударах в Ленобласти
Никто не пострадал при ударах ВСУ по объектам Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
«По предварительной информации, пострадавших на объектах компании в Петербурге и Ленобласти нет, все были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности», – подчеркнули представители компании.
Ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что в результате пожара на складах Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. В Санкт-Петербурге временно приостановлена работа двух складов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.
Всего за ночь силы ПВО сбили 571 украинский дрон над российскими регионами. Воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.