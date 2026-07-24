Wildberries сообщила об отсутствии пострадавших при ударах в Ленобласти

Ночью Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских БПЛА. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что в результате пожара на складах Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. В Санкт-Петербурге временно приостановлена работа двух складов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи.