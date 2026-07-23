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Главная / Финансы /

Страховщики предупреждают о росте рисков из-за критического уровня убыточности ОСАГО

ЦБ рассчитывает стабилизировать ситуацию в том числе за счет борьбы с мошенничеством
Михаил Спиридонов
Неправомерные выплаты мошенникам финансируются за счет страховых премий всех автовладельцев
Неправомерные выплаты мошенникам финансируются за счет страховых премий всех автовладельцев / Евгений Разумный / Ведомости

Страховой рынок увидел риски для своей устойчивости на фоне приближения убыточности ОСАГО к критическому уровню. По итогам первого полугодия 2026 г. средний по России уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел (входят судебные траты) достиг 96,9%, поделился статистикой Российский союз автостраховщиков (РСА). То есть страховые компании направляют на выплаты и сопутствующие расходы практически весь объем собранных премий, что создает риски для устойчивости рынка, предупредил президент РСА Евгений Уфимцев: опасный тренд сформировался в 2025 г. и продолжает развиваться в этом году.

Для оценки прибыльности или убыточности бизнеса формально страховщики используют комбинированный коэффициент убыточности. Он отражает соотношение всех расходов и выплат к заработанным премиям. Значение ниже 100% говорит о прибыльности бизнеса, выше 100% означает, что выплаты и издержки превышают страховые сборы, сегмент становится убыточным и неэффективным. Более чем в трети регионов страны уровень выплат с учетом затрат на ведение дел превышает 100%, отмечали ранее в РСА. Наибольший показатель по итогам первого полугодия зафиксирован в Республике Ингушетии – 265,2%. На втором месте Приморский край, где уровень выплат по ОСАГО составляет 180,6%. Замыкает тройку лидеров Карачаево-Черкесская республика с уровнем 166,6%. Традиционно в красной зоне находятся регионы с высокой активностью «недобросовестных посредников и мошенническими практиками», отмечали в РСА.

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