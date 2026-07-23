Страховщики предупреждают о росте рисков из-за критического уровня убыточности ОСАГО

Для оценки прибыльности или убыточности бизнеса формально страховщики используют комбинированный коэффициент убыточности. Он отражает соотношение всех расходов и выплат к заработанным премиям. Значение ниже 100% говорит о прибыльности бизнеса, выше 100% означает, что выплаты и издержки превышают страховые сборы, сегмент становится убыточным и неэффективным. Более чем в трети регионов страны уровень выплат с учетом затрат на ведение дел превышает 100%, отмечали ранее в РСА. Наибольший показатель по итогам первого полугодия зафиксирован в Республике Ингушетии – 265,2%. На втором месте Приморский край, где уровень выплат по ОСАГО составляет 180,6%. Замыкает тройку лидеров Карачаево-Черкесская республика с уровнем 166,6%. Традиционно в красной зоне находятся регионы с высокой активностью «недобросовестных посредников и мошенническими практиками», отмечали в РСА.