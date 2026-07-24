Набиуллина: цены могут вырасти из-за ударов ВСУ по складам Wildberries
Шок предложения, вызванный украинскими ударами по складам Wildberries в регионах России, может повлиять на рост цен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
«Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, то есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», – отметила она.
Глава регулятора добавила, что ЦБ не должен реагировать мерами денежно-кредитной политики на любой шок.
24 июля основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания после атак украинских беспилотников на склады перераспределяет товары по другим логистическим объектам для поддержки экономической устойчивости партнеров. Она отметила, что команде маркетплейса удалось частично сохранить товары после атак в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе.
До этого украинские удары также пришлись по логистическим комплексам Wildberries в Краснодаре, Невинномысске, Электростали и Котовске.