Набиуллина: цены могут вырасти из-за ударов ВСУ по складам Wildberries

«Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции, то есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», – отметила она.