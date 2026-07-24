Ким: Wildberries занимается перераспределением товаров после ударов ВСУ

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко при этом говорил, что при пожаре на склад Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. Работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи была временно приостановлена.