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Ким: Wildberries занимается перераспределением товаров после ударов ВСУ

Ведомости

Wildberries после атак украинских беспилотников на склады перераспределяет товары по другим логистическим объектам для поддержки экономической устойчивости партнеров, сообщила в Telegram-канале основатель компании Татьяна Ким.

«Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Мы с командой работаем круглосуточно, чтобы сохранить для вас качество работы на площадке», – написала она.

По словам Ким, компании удалось частично сохранить товары после ударов БПЛА по логистическим комплексам в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе.

Что известно об атаке на склады Wildberries в Ленобласти

Политика / Армия и спецслужбы

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщала, что в результате атак на склады в Санкт-Петербурге и Ленинградской области никто не пострадал. По данным представителей РВБ, сотрудники были заблаговременно эвакуированы и находились в безопасности.

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Губернатор Александр Дрозденко при этом говорил, что при пожаре на склад Wildberries в деревне Новосаратовка пострадали три человека. Всего над регионом сбили 59 беспилотников. Работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи была временно приостановлена.

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