Последние звонки в школах пройдут 26 мая
День проведения последних звонков в российских школах определен на 26 мая 2027 г., сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
«В этом учебном году мы рекомендуем проводить последние звонки 26 мая: это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
На последний день учебного года запланированы церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград, и участников специоперации, добавил министр.
Кравцов уточнил, что назначить последний звонок 26 мая является рекомендацией, ее направили во все регионы России.
В июле в Минпросвещения сообщили, что в этом учебном году для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям рекомендованы осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 г., зимние – с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г., весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 г., летние – с 27 мая по 31 августа 2027 г. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 г.