Минпросвещения рекомендовало график каникул на следующий учебный год
Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 г. и завершится 26 мая 2027 г., сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году.
Для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям рекомендованы осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 г., зимние – с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г., весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 г., летние – с 27 мая по 31 августа 2027 г. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 г.
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться и сохранять учебную активность на протяжении всего года.
Образовательные организации могут как использовать федеральный календарный учебный график, так и составить собственный на его основе с учетом региональных и этнокультурных традиций.
20 июня заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин сообщил, что максимальное время чтения в день не должно превышать одного часа для первоклассников.