Минпросвещения рекомендовало график каникул на следующий учебный год

Для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям рекомендованы осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 г., зимние – с 31 декабря 2026 г. по 10 января 2027 г., весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027 г., летние – с 27 мая по 31 августа 2027 г. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 г.