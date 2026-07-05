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Кравцов анонсировал новый стандарт для старшей школы с акцентом на ИИ

Ведомости

Минпросвещения утвердит новый федеральный государственный образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов в июле 2026 г. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 г. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, обновленные программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными. Кроме того, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов обучения. Благодаря этому школьники смогут осваивать знания, которые действительно пригодятся им для будущей работы и жизненных планов, отметил Кравцов.

В новом стандарте также закреплена возможность для учеников не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне, при этом сохраняются все существующие профили для углубленного изучения. Документ впервые четко регламентирует оснащение каждого предметного кабинета необходимым оборудованием для практических занятий.

Кравцов сообщал, что с 1 сентября в школах появится профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного изучения информатики. Кроме того, с нового учебного года предмет «Обществознание» будет преподаваться только с 9-го по 11-й класс, а в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» доля начальной военной подготовки увеличится до 50% учебного времени.

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