Кравцов анонсировал новый стандарт для старшей школы с акцентом на ИИ

Кравцов сообщал, что с 1 сентября в школах появится профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленного изучения информатики. Кроме того, с нового учебного года предмет «Обществознание» будет преподаваться только с 9-го по 11-й класс, а в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины» доля начальной военной подготовки увеличится до 50% учебного времени.