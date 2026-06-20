В Минпросвещения рассказали о нормативах чтения для школьников

В апреле заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в школах дополнительный учебный период, который он назвал «творческой пятой четвертью». По его замыслу, обучение должно продлиться до середины или конца июня, но в формате творческих и внепредметных занятий. В Минпросвещения РФ увеличение учебного года назвали нецелесообразным. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, каникулы – это всегда время для отдыха и оздоровления детей.