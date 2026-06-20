В Минпросвещения рассказали о нормативах чтения для школьников
Максимальное время чтения в день не должно превышать одного часа для первоклассников. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по научной работе Института развития, здоровья и адаптации ребенка Александр Володин.
Для учащихся 2–3-х классов норма составляет 1,5 часа, для 4–5-х классов – два часа, для 6–8-х – два с половиной часа, а для старшеклассников – до трех с половиной часов. Володин подчеркнул, что необходимо делать перерывы: после каждых 40–45 минут чтения следует отдыхать 15–20 минут, а в паузах желательно выполнять легкие физические упражнения по 1–3 минуты.
Представитель Минпросвещения также отметил, что список литературы, рекомендуемый школьникам на летние каникулы, не является обязательным и в каждом случае может корректироваться с учетом индивидуальных особенностей ученика.
В апреле заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести в школах дополнительный учебный период, который он назвал «творческой пятой четвертью». По его замыслу, обучение должно продлиться до середины или конца июня, но в формате творческих и внепредметных занятий. В Минпросвещения РФ увеличение учебного года назвали нецелесообразным. Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, каникулы – это всегда время для отдыха и оздоровления детей.