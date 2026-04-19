В Минпросвещения назвали нецелесообразным увеличение учебного года
Увеличение продолжительности учебного года нецелесообразно. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
«В связи с появившимися в СМИ сообщениями об увеличении продолжительности учебного года и введении так называемой пятой четверти Минпросвещения России сообщает о нецелесообразности подобной инициативы», – говорится в сообщении.
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства, каникулы – это всегда время для отдыха и оздоровления детей. Помимо традиционных летних лагерей в России работаю пришкольные лагеря с дневным пребыванием, где дети участвуют в спортивных соревнованиях, творческих мастер-классах, экскурсиях.
Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести «творческую пятую четверть» в школах. Он считает, что учебу следует продлить до середины или конца июня в формате творческих, внепредметных занятий.
Представитель ОП пояснил, что в России летние каникулы длятся больше трех месяцев и «было бы неплохо сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени». Гриб считает, что такие занятия должны «достойно оплачивать» учителям.