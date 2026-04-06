Поведение школьников будут оценивать по трехуровневой системе
В школах поведение детей будут оценивать по трехуровневой системе. Оно может быть «образцовым», «допустимым» и «недопустимым», сообщило Минпросвещения РФ.
Замглавы ведомства Ольга Колударова рассказала, что министерство уже подготовило проект приказа, согласно которому будут установлены требования к оценке поведения. Предварительно, критериями для школьников станут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.
По словам Колударовой, апробация введения такой оценки проводилась в семи регионах страны и 89 школах. В процедуре участвовали свыше 40 000 учеников с первого по восьмой классы, а также более 2000 педагогов. Помимо выбранной системы оценивания были предложены двухуровневая (зачет/незачет) и пятиуровневая. Колударова отметила, что трехуровневая система показала наилучшую воспроизводимость результатов, гибкость и профилактический потенциал.
Внедрение оценки за поведение во всех школах России планируется в 2027/28 учебном году.
В июле 2025 г. онлайн-опрос «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России показал, что большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видели в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой.