Более 60% учителей опасаются субъективности оценки за поведение в школах

Более 60% учителей опасаются субъективности оценки за поведение в школахЕе могут использовать как инструмент давления на «неудобных» учеников или родителей
Большинство российских учителей (63,3%) выразили опасения, что субъективная оценка за поведение в школах может использоваться для давления на «неудобных» учеников или их родителей. Только 26,6% педагогов не видят в этом угрозы, а 10,1% ранее не задумывались над этой темой. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса «Актион образования» среди 1014 педагогов по всей России.
В целом 62,5% опрошенных поддерживают введение оценки за поведение в школах: 34,3% полностью одобряют инициативу, еще 28,2% высказались «скорее за». При этом 24,9% считают введение таких оценок слишком субъективным и относятся к инициативе «скорее против», а 12,6% выступают резко против, считая, что это нарушает права ребенка.
На вопрос о том, кто будет принимать решение о выставлении оценки, подавляющее большинство (59,2%) ответили – учитель. 16,2% считают, что это должен решать педсовет или администрация, 12,7% – коллективное мнение класса или родителей, а 11,9% затруднились с ответом. Также 50,8% педагогов отметили, что «плохая» оценка за поведение не должна влиять на перевод ребенка в другой класс или школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Четверть участников опроса (25,9%), напротив, считают, что такая связь допустима, 23,3% выступают категорически против подобных мер.
Помимо этого 62,3% респондентов считают, что школьники должны участвовать в формировании критериев оценки поведения, тогда как 37,7% полагают, что это решение должны принимать только взрослые. Большинство – 63,9% – также выступает за наличие официального механизма обжалования таких оценок для родителей, 20,7% выступили против такой возможности, а 15,4% респондентов «не видят в этом смысла».
Если оценка за поведение будет введена без открытого диалога и понятных правил, она рискует стать источником конфликтов и подорвать отношения между школой и семьей, считает ведущий эксперт «Актион образования» (входит в группу «Актион») Екатерина Худякова. «Школы и органы образования должны обеспечить прозрачность, четкие критерии и процедуры обжалования – только тогда нововведение сможет работать в интересах детей, а не против них», – указала она.
С 1 сентября в семи регионах России начнется эксперимент по внедрению системы оценок за поведение школьников, сообщил «Ведомостям» в июне министр просвещения Сергей Кравцов. В пилотном проекте участвуют Новгородская, Ярославская, Тульская и Ленинградская области, Луганская Народная Республика, Чечня и Мордовия.
По его словам, планируется реализовать три системы оценивания, одну из которых школы смогут выбрать самостоятельно: пятибалльная («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), зачетная (зачет/незачет) и трехбалльная («образцовое», «допустимое», «недопустимое»). В эксперименте будут участвовать ученики с 1-го по 8-й классы. Нововведение не коснется 9-х и 11-х классов, чтобы не создавать стресс перед экзаменами.
68%
Главная слабость инициативы Минпросвещения – отсутствие «последействий»: она не разъясняет, что именно произойдет с учеником, получившим низкую отметку за поведение, говорил «Ведомостям» экс-руководитель Рособрнадзора (2004–2008) Виктор Болотов. Санкции по нижней границе, вплоть до исключения из школы, недопустимы, а предложенные системы оценивания не предусматривают ни стимулов, ни реальных ограничений.
Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина считает, что особенности темперамента ребенка или периода взросления не должны нарушать «базовые законы социума». Если нарушения происходят неоднократно, значит, подросток уже не справляется с социализацией и ему необходима поддержка родителей и, возможно, центра психолого-педагогической помощи. По словам Толстухиной, ребенок еще в начальной школе быстро понимает: если он не любит математику и не старается, то получит двойку. Чтобы перейти в следующий класс, нужна как минимум тройка, и эту границу никто не будет обсуждать. «С поведением должно быть так же: если школьник с 1-го класса усваивает, что в границах нормы, а что за ее пределами, то он учится уважать требования школы к дисциплине, манере одеваться и общаться», – пояснила она. Культура оценки за поведение в школе, аналогично практике советского периода, не кажется чем-то страшным, когда есть понимание системы и критериев оценки, заключила Толстухина.