Более 60% учителей опасаются субъективности оценки за поведение в школах

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина считает, что особенности темперамента ребенка или периода взросления не должны нарушать «базовые законы социума». Если нарушения происходят неоднократно, значит, подросток уже не справляется с социализацией и ему необходима поддержка родителей и, возможно, центра психолого-педагогической помощи. По словам Толстухиной, ребенок еще в начальной школе быстро понимает: если он не любит математику и не старается, то получит двойку. Чтобы перейти в следующий класс, нужна как минимум тройка, и эту границу никто не будет обсуждать. «С поведением должно быть так же: если школьник с 1-го класса усваивает, что в границах нормы, а что за ее пределами, то он учится уважать требования школы к дисциплине, манере одеваться и общаться», – пояснила она. Культура оценки за поведение в школе, аналогично практике советского периода, не кажется чем-то страшным, когда есть понимание системы и критериев оценки, заключила Толстухина.