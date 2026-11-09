В Буэнос-Айресе на мессу папы римского пришли 2,5 млн человек
Во время проповеди Лев XIV призвал аргентинские семьи активнее участвовать в распространении христианской веры. «Не поддавайтесь голосам, которые повторяют, что христианская семья устарела», – обратился он к верующим. Понтифик подчеркнул, что семья остается одной из главных опор общества на фоне современных социальных трудностей.
Папа римский выразил обеспокоенность нестабильностью, тяжелыми условиями труда, домашним насилием и зависимостями, которые разрушают отношения между близкими. Он призвал родителей говорить с детьми о вере, поддерживать друг друга и сохранять семейные традиции. Обращаясь к прихожанам, понтифик призвал их «быть главными участниками евангелизации».
Визит Льва XIV в Аргентину проходит в рамках поездки по Южной Америке с 6 по 17 ноября. После Аргентины понтифик намерен посетить Перу.
22 октября Ватикан сообщил, что Льву XIV не потребуется дополнительное лечение после удаления злокачественного образования в легком. По результатам обследования врачи установили, что заболевание не распространилось за пределы пораженной области.
18 октября понтифик впервые появился на публике после перенесенной операции. Он поблагодарил верующих за молитвы и заявил о постепенном возвращении к исполнению своих обязанностей. На площади Святого Петра тогда собрались около 15 000 человек.