Ватикан сообщил об итогах обследования папы римского после операции
Согласно сообщению, окончательные результаты исследования удаленной ткани подтвердили диагноз аденокарциномы легкого. Анализы также показали, что заболевание не распространилось за пределы пораженной области. После дополнительной онкологической оценки врачи заключили, что дальнейшая терапия не требуется.
18 октября папа римский впервые появился на публике после операции по удалению нижней доли правого легкого. Он обратился к паломникам из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра, поблагодарив верующих по всему миру за молитвы и заявил, что постепенно возобновит свою деятельность. По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали папу римского криками и аплодисментами.