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Ватикан сообщил об итогах обследования папы римского после операции

Сергей Пахомов

Папе Римскому Льву XIV не потребуется дополнительное лечение после удаления злокачественного образования в легком. Об этом сообщила пресс-служба Святого престола со ссылкой выводы врачей.

Согласно сообщению, окончательные результаты исследования удаленной ткани подтвердили диагноз аденокарциномы легкого. Анализы также показали, что заболевание не распространилось за пределы пораженной области. После дополнительной онкологической оценки врачи заключили, что дальнейшая терапия не требуется.

18 октября папа римский впервые появился на публике после операции по удалению нижней доли правого легкого. Он обратился к паломникам из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра, поблагодарив верующих по всему миру за молитвы и заявил, что постепенно возобновит свою деятельность. По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали папу римского криками и аплодисментами.

11 октября после воскресной проповеди Лев XIV сообщил о предстоящем хирургическом вмешательстве. 13 октября папа римский перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. 17 октября он покинул больницу в Риме и вернулся в Ватикан.

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