Ватикан сообщил об итогах обследования папы римского после операции

18 октября папа римский впервые появился на публике после операции по удалению нижней доли правого легкого. Он обратился к паломникам из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра, поблагодарив верующих по всему миру за молитвы и заявил, что постепенно возобновит свою деятельность. По данным Ватикана, на площади собрались около 15 000 человек, которые приветствовали папу римского криками и аплодисментами.