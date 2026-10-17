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Папа римский Лев XIV покинул больницу и вернулся в Ватикан

Ася Султанова
TASS
TASS

Папа Римский Лев XIV покинул больницу в Риме и вернулся в Ватикан после перенесенной операции на легком, пишет Reuters.

71-летний понтифик без посторонней помощи дошел до ожидавшего его автомобиля, останавливаясь, чтобы поговорить с встречавшими его людьми у римской больницы «Джемелли».

Врачи заявляли, что он достаточно хорошо себя чувствует, чтобы вернуться домой, после того как они провели последние анализы крови и визуализацию грудной клетки.

Папа римский 13 октября перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Первое публичное мероприятие после хирургического вмешательства он проведет 18 октября, возглавив еженедельную молитву с паломниками на площади Святого Петра.

У Льва диагностирована аденокарцинома легкого – наиболее распространенная форма рака легких.

Врачи папы заявили, что операция прошла успешно, без осложнений. Они пока не раскрыли размер опухоли и не сообщили, распространилась ли болезнь на близлежащие лимфатические узлы.

11 октября папа Римский Лев XIV после воскресной проповеди сообщил, что ему сделают операцию на легком. 

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