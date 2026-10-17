Папа римский Лев XIV покинул больницу и вернулся в Ватикан
71-летний понтифик без посторонней помощи дошел до ожидавшего его автомобиля, останавливаясь, чтобы поговорить с встречавшими его людьми у римской больницы «Джемелли».
Врачи заявляли, что он достаточно хорошо себя чувствует, чтобы вернуться домой, после того как они провели последние анализы крови и визуализацию грудной клетки.
Папа римский 13 октября перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Первое публичное мероприятие после хирургического вмешательства он проведет 18 октября, возглавив еженедельную молитву с паломниками на площади Святого Петра.
У Льва диагностирована аденокарцинома легкого – наиболее распространенная форма рака легких.
Врачи папы заявили, что операция прошла успешно, без осложнений. Они пока не раскрыли размер опухоли и не сообщили, распространилась ли болезнь на близлежащие лимфатические узлы.
11 октября папа Римский Лев XIV после воскресной проповеди сообщил, что ему сделают операцию на легком.