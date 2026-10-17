Папа Римский Лев XIV готов к выписке из больницы после операции на легком

11 октября папа Римский Лев XIV после воскресной проповеди сообщил, что ему сделают операцию на легком. 13 октября он покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли». Операцию должен был провести профессор Стефано Маргаритора, который возглавляет отделение торакальной хирургии клиники и специализируется на малоинвазивных методиках. 14 октября у понтифика диагностировали рак легких. Он перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Анализы подтвердили диагноз «аденокарцинома легкого». Диагноз был заподозрен по результатам предоперационных анализов и подтвержден во время хирургического вмешательства.