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Папа Римский Лев XIV готов к выписке из больницы после операции на легком

Анна Суслова

Папу Римского Льва XIV выпишут из больницы после операции на правом легком. Об этом сообщил портал Vatican News со ссылкой на заключение врачей.

«С учетом анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния, святой отец признан готовым к выписке из больницы», – сказали медики.

Понтифик покинет больницу им. Джемелли, в которой проходил лечение, во второй половине дня 17 октября. В это воскресенье Лев XIV возглавит молитву «Ангел Господень» из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра, а в субботу он совершит святую мессу в специально оборудованном зале на десятом этаже больницы им. Джемелли.

11 октября папа Римский Лев XIV после воскресной проповеди сообщил, что ему сделают операцию на легком. 13 октября он покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли». Операцию должен был провести профессор Стефано Маргаритора, который возглавляет отделение торакальной хирургии клиники и специализируется на малоинвазивных методиках. 14 октября у понтифика диагностировали рак легких. Он перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Анализы подтвердили диагноз «аденокарцинома легкого». Диагноз был заподозрен по результатам предоперационных анализов и подтвержден во время хирургического вмешательства.

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