Папа Римский Лев XIV готов к выписке из больницы после операции на легком
«С учетом анализов крови, рентгеновского снимка грудной клетки, сделанного сегодня утром, и оценки клинического состояния, святой отец признан готовым к выписке из больницы», – сказали медики.
Понтифик покинет больницу им. Джемелли, в которой проходил лечение, во второй половине дня 17 октября. В это воскресенье Лев XIV возглавит молитву «Ангел Господень» из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра, а в субботу он совершит святую мессу в специально оборудованном зале на десятом этаже больницы им. Джемелли.
11 октября папа Римский Лев XIV после воскресной проповеди сообщил, что ему сделают операцию на легком. 13 октября он покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли». Операцию должен был провести профессор Стефано Маргаритора, который возглавляет отделение торакальной хирургии клиники и специализируется на малоинвазивных методиках. 14 октября у понтифика диагностировали рак легких. Он перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Анализы подтвердили диагноз «аденокарцинома легкого». Диагноз был заподозрен по результатам предоперационных анализов и подтвержден во время хирургического вмешательства.