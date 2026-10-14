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У папы римского Льва XIV диагностировали рак легких

Инна Шульгина

У 71-летнего папы римского Льва XIV был диагностирован рак легких. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Ватикан.

Папа римский перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. Анализы подтвердили диагноз «аденокарцинома легкого». По информации Ватикана, диагноз был заподозрен по результатам предоперационных анализов и подтвержден во время хирургического вмешательства. Понтифик находился в операционной около трех часов, а сама операция продолжалась примерно 90 минут.

Днем 13 октября RaiNews писала, что Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли», где ему предстоит операция по удалению узлового образования в легком. Понтифика сопровождал его личный врач Луиджи Карбоне. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Позже служба печати Святого престола сообщила, что папа римский успешно перенес операцию по удалению узла в легком и вернулся в палату.

11 октября Лев XIV сообщил о предстоящей операции после традиционной молитвы на площади Святого Петра. Он отметил, что врачи выявили узловое образование в легком на очень ранней стадии и «оно хорошо локализовано».

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