У папы римского Льва XIV диагностировали рак легких

Днем 13 октября RaiNews писала, что Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли», где ему предстоит операция по удалению узлового образования в легком. Понтифика сопровождал его личный врач Луиджи Карбоне. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Позже служба печати Святого престола сообщила, что папа римский успешно перенес операцию по удалению узла в легком и вернулся в палату.