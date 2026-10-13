Папа римский Лев XIV перенес операцию по удалению узла в легком
В сообщении Ватикана говорится, что операция завершилась в срок и в соответствии с ожиданиями. Уточняется, что папа римский вернулся в палату.
Днем 13 октября сообщалось, что Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли», где ему предстоит операция. Понтифика сопровождал его личный врач Луиджи Карбоне. По данным RaiNews, операцию предположительно проведет профессор Стефано Маргаритора, возглавляющий отделение торакальной хирургии клиники и специализирующийся на малоинвазивных методиках. В клинике подготовили папские апартаменты на десятом этаже и операционную. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Его участие в воскресной молитве «Ангелус» 18 октября остается под вопросом.
Вечером 13 октября в часовне «Джемелли» запланирована молитва Розария о здоровье папы римского. Ее возглавит викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Рейна.
11 октября папа римский сообщил о предстоящей операции после традиционной молитвы на площади Святого Петра. По его словам, врачи рекомендовали удалить образование хирургическим путем. Представитель Святого престола Маттео Бруни уточнил, что послеоперационное пребывание в больнице займет около недели.