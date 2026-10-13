Папе римскому Льву XIV предстоит операция на легком

В клинике подготовили папские апартаменты на десятом этаже и операционную. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Его участие в воскресной молитве «Ангелус» 18 октября остается под вопросом. По словам источников в Ватикане, решение будет приниматься в зависимости от состояния понтифика.