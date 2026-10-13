Папе римскому Льву XIV предстоит операция на легком
Понтифика сопровождает его личный врач Луиджи Карбоне. По данным RaiNews, операцию предположительно проведет профессор Стефано Маргаритора, возглавляющий отделение торакальной хирургии клиники и специализирующийся на малоинвазивных методиках. Хирургическое вмешательство может состояться 13 октября или утром 14 октября.
В клинике подготовили папские апартаменты на десятом этаже и операционную. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Его участие в воскресной молитве «Ангелус» 18 октября остается под вопросом. По словам источников в Ватикане, решение будет приниматься в зависимости от состояния понтифика.
Вечером 13 октября в часовне «Джемелли» запланирована молитва Розария о здоровье папы римского. Ее возглавит викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Рейна.
11 октября Лев XIV сообщил о предстоящей операции после традиционной молитвы на площади Святого Петра.
«Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили у меня узловое образование в легком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано», – сказал понтифик.
По словам Льва XIV, врачи рекомендовали удалить образование хирургическим путем. Представитель Святого престола Маттео Бруни уточнил, что послеоперационное пребывание в больнице займет около недели.