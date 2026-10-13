Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Общество /

Папе римскому Льву XIV предстоит операция на легком

Анна Виноградова
Andrew Medichini /AP Photo
Andrew Medichini /AP Photo

Папа римский Лев XIV покинул Ватикан и направился в римскую клинику «Джемелли», где ему предстоит операция по удалению узлового образования в легком, передает RaiNews.

Понтифика сопровождает его личный врач Луиджи Карбоне. По данным RaiNews, операцию предположительно проведет профессор Стефано Маргаритора, возглавляющий отделение торакальной хирургии клиники и специализирующийся на малоинвазивных методиках. Хирургическое вмешательство может состояться 13 октября или утром 14 октября.

В клинике подготовили папские апартаменты на десятом этаже и операционную. Для восстановления после хирургического вмешательства Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Его участие в воскресной молитве «Ангелус» 18 октября остается под вопросом. По словам источников в Ватикане, решение будет приниматься в зависимости от состояния понтифика.

Вечером 13 октября в часовне «Джемелли» запланирована молитва Розария о здоровье папы римского. Ее возглавит викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Рейна.

11 октября Лев XIV сообщил о предстоящей операции после традиционной молитвы на площади Святого Петра.

«Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили у меня узловое образование в легком. Его выявили на очень ранней стадии, и оно хорошо локализовано», – сказал понтифик.

По словам Льва XIV, врачи рекомендовали удалить образование хирургическим путем. Представитель Святого престола Маттео Бруни уточнил, что послеоперационное пребывание в больнице займет около недели.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь