Премьер Чехии заявил о трудностях при принятии решения по бюджету ЕС
При обсуждении вопроса о семилетнем бюджете Европейского союза на саммите блока в Брюсселе лидеры ЕС не смогли прийти к единогласному решению, а на переговорах возникли противоречия. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Его слова передает агентство ČTK.
«Некоторые страны на повышенных тонах заявляли, что никаких итоговых решений нет», – сказал он.
Бабиш заявил, что положения бюджета не устраивают Чехию, поскольку по сравнению с текущей версией бюджета страна получит на 3,2 млрд евро меньше. Премьер-министр раскритиковал и предлагаемое распределение бюджетных средств между странами-членами ЕС. По его словам, при нынешнем бюджете Евросоюза страны получают 62% средств, в то время как при принятии нового бюджета они получат только 46%.
Также, по словам Бабиша, вопрос о предоставлении финансовой помощи Украине на саммите не обсуждался.
Новый этап переговоров о семилетнем бюджете пройдет 17-18 декабря в Брюсселе.
27 ноября издание Politico писало, что семь стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в знак протеста покинули переговоры о бюджете ЕС. От дальнейшего участия в переговорных сессиях, организованных председателем Европейского совета Антониу Коштой, отказались представители государств, выступающих за сокращение расходов Евросоюза (члены S7). Разногласия возникли между странами, выступающими за увеличение бюджета и сохранение расходов на сельское хозяйство, и государствами, требующими сокращения расходов и переориентации инвестиций на оборону и безопасность.
26 ноября президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что лидеры ЕС не смогут достичь соглашения по семилетнему бюджету объединения на 2028–2034 гг. в ходе саммита Евросовета, даже если вновь встретятся через несколько часов.