Бабиш заявил, что положения бюджета не устраивают Чехию, поскольку по сравнению с текущей версией бюджета страна получит на 3,2 млрд евро меньше. Премьер-министр раскритиковал и предлагаемое распределение бюджетных средств между странами-членами ЕС. По его словам, при нынешнем бюджете Евросоюза страны получают 62% средств, в то время как при принятии нового бюджета они получат только 46%.