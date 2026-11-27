Годовые расходы среднего домохозяйства на транспортировку электроэнергии увеличатся примерно на 89 евро, а газа – на 52 евро. Таким образом, жители страны будут платить в среднем на 140 евро в год больше. В настоящее время транспортные тарифы составляют около 30% общего счета за энергоснабжение домохозяйства.