В Нидерландах плата за пользование электрическими сетями вырастет на 20%
В Нидерландах плата за пользование газовыми и электрическими сетями в 2027 г. вырастет в среднем на 20%. Об этом сообщила ассоциация операторов энергосетей Netbeheer Nederland со ссылкой на решение Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM).
Годовые расходы среднего домохозяйства на транспортировку электроэнергии увеличатся примерно на 89 евро, а газа – на 52 евро. Таким образом, жители страны будут платить в среднем на 140 евро в год больше. В настоящее время транспортные тарифы составляют около 30% общего счета за энергоснабжение домохозяйства.
Рост тарифов в значительной степени обусловлен необходимостью масштабных инвестиций в расширение перегруженных электросетей. Кроме того, расходы на обслуживание и модернизацию газовой инфраструктуры распределяются между все меньшим числом потребителей на фоне сокращения использования газа.
23 ноября Bloomberg сообщил, что стоимость природного газа в Европе резко увеличилась после прогнозов о похолодании. Это усилило давление на запасы, и без того истощенные из-за перебоев с экспортом, вызванных войной между США и Ираном.