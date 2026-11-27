Песков назвал ядерную триаду надежной гарантией безопасности России
Ядерная триада является надежной гарантией безопасности России в условиях враждебного окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наша страна существует сейчас в весьма и весьма враждебном окружении. Поэтому ядерная триада является надежной гарантией нашей безопасности», – отметил представитель Кремля.
В марте 2026 г. Песков в ответ на вопрос «Ведомостей» заявил, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин 27 ноября прибыл в Северодвинск. Он принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Также президент проведет совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.