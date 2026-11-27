Суд Челябинска обратил в доход государства несколько дорожных компаний
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства несколько дорожных компаний. Об этом сообщил «Интерфакс». Иск был направлен к двум компаниям и семи гражданам РФ.
«Суд решил исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворить», – сказал судья.
По словам судьи, истец потребовал обратить в доход государства доли ответчиков в компаниях как имущество, полученное в результате нарушения законодательства о противодействии коррупции.
Суд обратил в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО «ГК Автодор», ООО «НПИ-М», ООО «Стройтех», ООО «Уралдорпроект», ООО «Лидер плюс», ООО «Трансрегион». Также в доход государства были обращены 25% долей в уставных капиталах ООО «Технопарк» и ООО «Магистраль».
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Генпрокуратура подала иск 11 ноября. Суть требований надзорного органа не раскрывалась, а дело рассматривалось на закрытом судебном заседании в течение трех дней с 25 ноября.