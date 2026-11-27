Верховный суд разъяснил, когда сожитель может получить долю в наследстве
Нетрудоспособный человек, проживавший с умершим и находившийся на его иждивении, может претендовать на обязательную долю в наследстве, если помощь наследодателя была основным источником средств к существованию. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение Верховного суда (ВС) России по делу из Курганской области.
После смерти мужчины его сожительница, являющаяся инвалидом и получающая пенсию, обратилась в суд. Она просила признать ее нетрудоспособным иждивенцем, поскольку на протяжении большей части совместной жизни находилась на содержании умершего.
Суды трех инстанций отказали ей в удовлетворении требований. Однако ВС обратил внимание, что нижестоящие инстанции не выяснили, оказывал ли мужчина женщине материальную поддержку и была ли она для нее основным источником дохода. В результате ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.
В сентябре Верховный суд разъяснял, что при наличии особых обстоятельств, в том числе участие в спецоперации, органы ЗАГС должны оформлять брак в день обращения.