Нетрудоспособный человек, проживавший с умершим и находившийся на его иждивении, может претендовать на обязательную долю в наследстве, если помощь наследодателя была основным источником средств к существованию. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на определение Верховного суда (ВС) России по делу из Курганской области.