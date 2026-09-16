ВС РФ подтвердил право участников спецоперации на ускоренную регистрацию брака
Верховный суд России указал, что при наличии особых обстоятельств, в том числе участия в спецоперации, органы ЗАГС должны оформлять брак в день обращения. Об этом заявили в суде.
Поводом для разъяснения стало дело Риммы Талеевой и Германа Сидорова. После развода они продолжили жить вместе и решили вновь зарегистрировать отношения, когда Сидоров заключил контракт для участия в спецоперации. Однако в ЗАГСе отказали в оформлении брака. На следующий день Сидоров отправился в зону боевых действий, а через три месяца пропал без вести.
Первая инстанция признала отказ незаконным, но апелляционный и кассационный суды отменили это решение. Верховный суд не согласился с их выводами и направил дело на новое рассмотрение. Коллегия по гражданским делам Верховного суда указала, что ЗАГС в такой ситуации должен был зарегистрировать брак в день подачи заявления.
В июне 2025 г. в Госдуме обсуждали законопроект о гражданских браках участников спецоперации. К этой теме при рассмотрении повестки в начале заседания вернулся спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Законопроект должен позволить гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы.