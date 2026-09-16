Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,562-0,04%VEON-RX66,5-0,75%BLNG7,82-1,51%IMOEX2 291,52-1,95%RTSI857,61-1,88%RGBI112,6-0,33%RGBITR768,61-0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

ВС РФ подтвердил право участников спецоперации на ускоренную регистрацию брака

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Верховный суд России указал, что при наличии особых обстоятельств, в том числе участия в спецоперации, органы ЗАГС должны оформлять брак в день обращения. Об этом заявили в суде.

Поводом для разъяснения стало дело Риммы Талеевой и Германа Сидорова. После развода они продолжили жить вместе и решили вновь зарегистрировать отношения, когда Сидоров заключил контракт для участия в спецоперации. Однако в ЗАГСе отказали в оформлении брака. На следующий день Сидоров отправился в зону боевых действий, а через три месяца пропал без вести.

Первая инстанция признала отказ незаконным, но апелляционный и кассационный суды отменили это решение. Верховный суд не согласился с их выводами и направил дело на новое рассмотрение. Коллегия по гражданским делам Верховного суда указала, что ЗАГС в такой ситуации должен был зарегистрировать брак в день подачи заявления.

В июне 2025 г. в Госдуме обсуждали законопроект о гражданских браках участников спецоперации. К этой теме при рассмотрении повестки в начале заседания вернулся спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Законопроект должен позволить гражданским женам погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции через суд в особом порядке признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте