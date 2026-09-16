ВС РФ подтвердил право участников спецоперации на ускоренную регистрацию брака

Поводом для разъяснения стало дело Риммы Талеевой и Германа Сидорова. После развода они продолжили жить вместе и решили вновь зарегистрировать отношения, когда Сидоров заключил контракт для участия в спецоперации. Однако в ЗАГСе отказали в оформлении брака. На следующий день Сидоров отправился в зону боевых действий, а через три месяца пропал без вести.