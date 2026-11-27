Дмитриев: дешевая электроэнергия дает России преимущество в развитии ИИ
Низкая стоимость электроэнергии дает России конкурентное преимущество перед другими странами в развитии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, преимуществами России являются развитая атомная энергетика и энергетическая инфраструктура.
«Наша электроэнергия сейчас является одной из самых дешевых в мире. Есть возможность сделать так, что для дата-центров наша электроэнергия будет в три, в четыре, в пять раз дешевле, чем в других странах», – отметил Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).
26 ноября президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey предложил разработать механизмы государственно-частного партнерства для ускоренного строительства центров обработки данных (ЦОД) и их интеграции в инфраструктуру действующих электростанций.
24 ноября глава государства поручил утвердить до конца 2026 г. программу строительства ЦОДов в регионах с развитой угольной промышленностью, прежде всего в Кузбассе и Якутии.
16 октября Дмитриев сообщил о переговорах с США по реализации совместных проектов в сфере ЦОДов, в том числе с использованием российских атомных электростанций.