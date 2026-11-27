«Наша электроэнергия сейчас является одной из самых дешевых в мире. Есть возможность сделать так, что для дата-центров наша электроэнергия будет в три, в четыре, в пять раз дешевле, чем в других странах», – отметил Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).