Здание высотой не менее 60 этажей планируется построить рядом с Западным озером, в престижном районе столицы Вьетнама, где проживают иностранные руководители и дипломаты. Проект был представлен властям в мае и пока ожидает одобрения. Строительство может начаться в конце 2027 г. или в 2028 г.