Reuters: в Ханое планируют построить небоскреб под брендом Трампа
Вьетнамские застройщики планируют возвести в Ханое небоскреб под брендом The Trump Organization – семейной компании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Здание высотой не менее 60 этажей планируется построить рядом с Западным озером, в престижном районе столицы Вьетнама, где проживают иностранные руководители и дипломаты. Проект был представлен властям в мае и пока ожидает одобрения. Строительство может начаться в конце 2027 г. или в 2028 г.
По данным источников агентства, 26 ноября представители правительства Вьетнама провели встречу с местными застройщиками, в том числе с компанией Kinh Bac City Development. Переговоры состоялись на фоне заявлений Вашингтона о возможном введении пошлин на вьетнамские товары в размере до 35%. В случае заключения торгового соглашения ставка может быть снижена до 20%.
Ханойский небоскреб станет одним из трех проектов под брендом Трампа во Вьетнаме. В окрестностях столицы уже строится гольф-комплекс стоимостью $1,5 млрд, еще одну башню планируется возвести в Хошимине.
По словам одного из собеседников Reuters, стоимость строительства башни в Ханое оценивается примерно в $1 млрд. The Trump Organization не будет вкладывать собственные средства во вьетнамские проекты, но получит доход от использования бренда, управления объектами и продажи вилл на территории гольф-комплекса.
В июне стало известно, что зарубежные лицензионные соглашения, заключенные после президентских выборов в США, принесли бизнесу Трампа не менее $23 млн. Среди проектов – гостиница в Омане, офисная башня в Индии и гольф-комплекс в Саудовской Аравии.
24 июля Трамп объявил о введении новых импортных пошлин в отношении 60 торговых партнеров США, в число которых вошел Вьетнам.