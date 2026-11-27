ВТБ спрогнозировал привлечение в ПДС 1,3 трлн рублей к концу года
Объем средств, привлеченных в программу долгосрочных сбережений (ПДС), к концу 2026 г. может достичь 1,3 трлн руб., а количество заключенных россиянами договоров – превысить 17 млн. Такой прогноз представили в ВТБ в преддверии 17-го инвестиционного форума «Россия зовет!».
С начала года число участников ПДС, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) ВТБ, выросло в 1,5 раза и к началу ноября достигло 2 млн человек. Объем средств на их счетах превысил 210 млрд руб. За 10 месяцев клиенты внесли 69 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее.
«Объем привлеченных средств уже превышает 1 трлн руб., а значит, у россиян есть запрос на формирование личных сбережений «вдолгую», – отметила заместитель генерального директора НПФ ВТБ Анна Пролиско.
Более 85% участников программы в НПФ ВТБ – граждане в возрасте от 45 лет. На женщин приходится 65% заключенных договоров. Накопленный инвестиционный доход, начисленный на средства клиентов фонда за 2024–2025 гг., составил 39,2%.
26 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе пенсионных накоплений граждан в ПДС. Новые правила планируется ввести с 1 апреля 2027 г. Средства будут учитываться на счетах участников программы в качестве единовременного взноса.
2 ноября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что с момента запуска ПДС в январе 2024 г. было заключено около 15 млн договоров на сумму свыше 1,2 трлн руб.