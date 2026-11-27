С начала года число участников ПДС, заключивших договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) ВТБ, выросло в 1,5 раза и к началу ноября достигло 2 млн человек. Объем средств на их счетах превысил 210 млрд руб. За 10 месяцев клиенты внесли 69 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее.