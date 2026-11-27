Сухоруков объяснил, почему для него театр важнее кино
Театр для российского актера Виктора Сухорукова важнее кино, поскольку на сцене «все живое». Об этом артист заявил в интервью «Ведомостям».
«В театре все живое. Кино – это всего лишь технологии», – сказал он.
Сухоруков пояснил, что не кино не любит, а технологии. Актер признался, что обожает свою публику, поскольку люди приходят «ко мне, покупают билеты, берут приглашения, отдают свои вечера мне»: «Не кому-то другому, а мне. С кино история другая».
В интервью Сухоруков признался, что боготворит Театр Вахтангова. По его словам, таких театров единицы в стране – с «первоклассной инфраструктурой, талантливейшей труппой».
Виктор Сухоруков известен российскому массовому зрителю по ролям в фильмах «Брат» Алексея Балабанова. В свое время актер отказался от Голливуда, потому что был занят в спектакле Олега Меньшикова. Имеет звание народного артиста России.