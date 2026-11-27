Сухоруков пояснил, что не кино не любит, а технологии. Актер признался, что обожает свою публику, поскольку люди приходят «ко мне, покупают билеты, берут приглашения, отдают свои вечера мне»: «Не кому-то другому, а мне. С кино история другая».