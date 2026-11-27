Батурина утратила контроль над британской винодельческой компанией
Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, основательница инвестиционно-строительной корпорации «Интеко» Елена Батурина перестала быть лицом, осуществляющим контроль над британской компанией Calleva Wine, следует из данных государственных реестров Великобритании.
Батурина владела не менее 75% капитала и голосов в британской винодельческой компании с мая 2024 г. Согласно данным реестра юридических лиц Великобритании, теперь эта доля принадлежит компании The Rural Luxury Company Limited.
После передачи доли Calleva Wine сменила название на Wingless Eagle Limited. Условия сделки и ее стоимость не раскрываются.
В августе 2026 г. Батурина заняла второе место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes. Ее состояние оценивалось в $1,3 млрд.