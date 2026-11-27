16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что сбор гречихи в России вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг примерно 700 000 т. По ее словам, в начале сезона прогнозы по урожаю были менее оптимистичными из-за серьезной засухи в Алтайском крае. Однако текущие показатели сбора оказались выше прошлогодних. Лут определила ключевой задачей провести озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур России. По словам министра, сейчас он проведен на 70% от плана.