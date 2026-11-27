Россия на полгода ограничит экспорт гречихиЗапрет не коснется поставок в страны ЕАЭС
Правительство России ввело временный запрет на вывоз гречихи из страны. Ограничение начнет действовать через сутки после официального опубликования постановления и продлится шесть месяцев, сообщили в кабмине.
Мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке.
Запрет не коснется поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), экспорта для оказания гуманитарной помощи по решениям правительства, а также отгрузок в рамках международных межправительственных соглашений. Исключения предусмотрены и для вывоза гречихи в Абхазию и Южную Осетию.
В кабмине напомнили, что в 2021 г. Россия уже вводила такой запрет. Тогда ограничение действовало с 5 июня по 31 августа.
16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что сбор гречихи в России вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг примерно 700 000 т. По ее словам, в начале сезона прогнозы по урожаю были менее оптимистичными из-за серьезной засухи в Алтайском крае. Однако текущие показатели сбора оказались выше прошлогодних. Лут определила ключевой задачей провести озимый сев, на который традиционно приходится большая часть урожая зерновых культур России. По словам министра, сейчас он проведен на 70% от плана.
9 октября «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций. Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, поясняли собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.